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Fehmi Koru'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin dikkat çeken yazı

Fehmi Koru'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin dikkat çeken yazı

Fehmi Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili "Erdoğan’ın ‘musafaha’ ve ‘Türkiye ittifakı’ söylemini bozma amaçlı olabilir…" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğraması gündemin ilk sırasına oturdu.  İstenmeyen olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası ortamı yumuşatan açıklamalarından hemen sonra gelmesi kafaları karıştırdı. 

Erdoğan ne demişti?

Türkiye ittifakı çağrısı yapan Erdoğan, "Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir." diye konuşmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu saldırıyla ilgili Fehmi Koru'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Nefret dilinin toplumları zehirlediğini belirten Koru, akıl tutulması olarak gördüğü olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

AK Parti bu tuzağa düşmemeli

"Çubuk’taki olayın, AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın ‘Türkiye ittifakı’ söylemini gündeme taşıyıp farklı düşünenlerle musafahayı (el sıkışmayı) tavsiye etmesinden saatler sonra meydana gelmesi herhalde dikkat çekmiştir.

Eylem CHP liderine karşı yapılmış olsa da, aslında olayla sınanan iktidar partisidir. İstenen, bir süredir politika haline dönüşmüş dışlayıcı ve toplumu kutuplaştırıcı söylemden vazgeçilmemesi, o söylemin ayniyle sürdürülmesidir.

AK Parti bu tuzağa düşmemeli, kendi içinde veya yakınında bulunup telkinleriyle yönetilemez bir ülke tablosuna harç taşıyanların neye hizmet ettiklerini doğru değerlendirmelidir.

Yeni Zelanda’yı, Pittsburgh’u, Sri Lanka’yı cehenneme çeviren din kılıfına büründürülmüş aşırılık ile siyasete bulaştırılmış hoşgörüsüzlüğün ülkeler sınırları içerisine ithal girişimlerini başarısızlığa uğratmak herkesten önce iktidarların görevidir."

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

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