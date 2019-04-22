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Umut Bulut bıçak altına yattı

İhlas Haber Ajansı
Umut Bulut bıçak altına yattı

Galatasaray maçında omzundan sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamayan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, İstanbul’da ameliyat oldu.

Galatasaray maçında omuzundan sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan ilk kontrollerin ardından sol omuz köprücük kemiği kırılan 36 yaşındaki futbolcu Umut Bulut, özel bir hastanede başarılı bir ameliyat oldu.

İM. Kayserispor, oyuncunun durumuyla ilgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı: 

“Kulübümüz sporcusu Umut Bulut’un 20.04.2019 tarihinde oynanan Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon da sol omuz üzerine düşme sonucu klavikula (köprücük) kemiği orta hattında deplase (yer değiştiren) kırık meydana gelmiş olup, kırık hattı 21.04.2019 tarihinde yapılan başarılı cerrahi müdahale onarılmıştır. Kendisine acil şifalar dileriz. En kısa sürede sahalara dönmesini temenni ederiz.” 

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