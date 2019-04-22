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Ömer Çelik açıkladı: Kılıçdaroğlu'a yumruk atan Osman Sarıgün AK Parti üyesi

Ömer Çelik açıkladı: Kılıçdaroğlu'a yumruk atan Osman Sarıgün AK Parti üyesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür" açıklaması yaptı.

Sözcü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

Jandarma ve polis tarafından yakalandı

Kılıçdaroğlu’na Ankara'daki şehit cenazesinde yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Osman Sarıgün, jandarma ve polis tarafından yakalandı. 

Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ettiği bildirildi.

11 kişinin kimliğini tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini de tespit etti. 

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