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Transfer bütçesi Diagne'den gelecek paraya bağlı

Transfer bütçesi Diagne'den gelecek paraya bağlı

Mbaye Diagne için Arabistan kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri bekleyen Galatasaray yönetimi, yeni sezon transfer bütçesini buradan gelecek para ile oluşturma hesapları yapıyor.

Ligde 3-1 kazanılan Kayseri maçına attığı iki gol ve kaçırdığı iki net fırsatla Mbaye Diagne damgasını vurdu. 28 golle krallıkta rakipsiz olan Galatasaraylı futbolcu Diagne, kalan 5 haftada 2 kez daha ağları sarsması halinde Gomis'in rekorunu kıracak.

10 milyon Euro'ya alınan Senegalli forvetin sezon sonunda akıbeti selefi Gomis'e benzeyebilir. 

Arap kulüplerine satılacak
Sabah'ın haberine göre; Giuliano ve Rodrigues'in Arabistan kulüplerine yüksek bonservisle satılmasını sağlayan menajer William D'Avila'nın yazın Diagneiçin Suudi pazarından iyi bir teklif getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

Diagne'den gelen para transfere harcanacak
FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, transfer bütçesini Diagne'den gelecek para ile oluşturabilir.

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