BURSA'daki kaçak kazıya İznik Müzesi Eski Müdürü sert çıktı: "Definecilik hastalıktır"

BURSA'daki kaçak kazı yapan definecilere halkın tepkisi arttı. İznik Müzesi Eski Müdürü Taylan Sevil, 'defineciliğin' hastalık olduğunu belirtti.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün define arayan sekiz kişi, kazdıkları kuyuda mahsur kalmış ve içlerinden biri zehirlenerek ölmüştü. Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde meydana gelen olayda bölge halkının definecilere olan tepkisi arttı.

Define bulmak için mağaraya giren defineciler, kazdıkları kuyuda fenalaştı. Jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 13 saat süren çalışmayla 7 kişi kuyudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan definecilerden Mümin Sarıdoğan (60) hayatını kaybederken 6 kişi tedavi altına alındı. Yaşanan kaçak kazı olayının ardından bölgede definecilere tepkiler arttı. Vatandaşlar, polis ve jandarmanın daha fazla önlem almasını istedi.

"Jandarma ve polise büyük görev düşüyor"

İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, 'defineciliğin' hastalık olduğunu savunarak, “Birçok yerde olduğu gibi İznik’te de kaçak kazılar yapılıyor. Definecilik, tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bugün yakalayın, yarın yine kazar, yine yapar. Jandarma ve polise büyük görev düşüyor. Jandarma ve polisin devriye gezerek, böyle alanları kontrol altında tutmaları gerekir” dedi.

"Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor"

Bölge sakini Nakkaş Yalçın Öztürk ise, İznik’in yer üstü kaynaklarının yanı sıra yer altı zenginliklere sahip olduğunu belirterek, "Ancak defineciler oldukça zarar veriyor. UNESCO’ya giderken, her taraf talan ediliyor. Çok yazık ediliyor. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Polis ve jandarmanın yanında vatandaşlarımızın da bu konuda çok fazla duyarlı olması gerekiyor. Toplum olarak hepimizin tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.