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Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen ile ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen ile ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, ailesiyle Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı otomobille kaza yapan savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile ilgili açıklamada bulunarak, "Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur" denildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Terme-Ünye karayolu Curi mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Çaybaşı sapağında önüne aninden çıkan H.A. idaresindeki 52 AAK 606 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yola savruldu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin Türkmen'in aracındaki nişanlısı Ümran İffet Uzun, kız kardeşi Gamze Nur Türkmen ve Eflal İkra Tutkun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Ünye Çakırtepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada, bordo mavili genç oyuncu Hüseyin Türkmen, kazada yara almazken, tedaviye alınan nişanlısı Ümran İffet Uzun'un belinde kırık olduğu, Eflal İkra Tutkun adlı bebeğin ise ayağında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor Kulübü internet sitesinden Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi: 

"Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçla Samsun'dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye'de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevk edildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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