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Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na saldırının sorumlularını açıkladı!

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na saldırının sorumlularını açıkladı!

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına, "siyaseten yapılan sorumsuz açıklamaların ve tetikçi medyasının neticesi" diyerek tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki şehit cenazesinde kalabalık bir grubun saldırısına maruz kaldı ve sığındığı evden zırhlı araçla çıkarıldı. Bu olaya her kesimden büyük tepki geldi. O isimlerden biri de Ünlü sunucu Fatih Portakal.

Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Tetikçi medyasının neticesi"

"Aslında #KılıcdaroglunaSaldırı, siyaseten yapılan sorumsuz açıklamaların ve tetikçi medyasının neticesi.

"Hedef gösterilen herkese"

Saldırı sadece liderin kendisine değil. Ayrıştıran söylemlerle hedef gösterilen herkese: bugun siyasetçi, yarın gazeteci, öbür günlerde karşı duruş sergileyen her yurttaşa.."

Fatih Portakal'ın ilgili tweeti şöyle:

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