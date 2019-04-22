Dünya günü nedir ne anlama gelir 22 Nisan dünya günü anlamı

Dünya günü nedir, ne demek sorusu merak edildi. Dünya Günü, dünyamızın giderek daha fazla çevresel tehditle karşı karşıya kalmasına dikkat çekmek için ilan edildi. Peki google'un doodle yaptığı Dünya günü anlamı nedir?

Dünya Günü, dünyamızın giderek daha fazla çevresel tehditle karşı karşıya kalmasına dikkat çekmek için ilan edildi. İşte Dünya Günü hakkında merak edilenler...

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.



Google, Dünya Günü Kutlu Olsun mesajıyla bir doodle yaptı

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart’ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes’in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk ‘Temiz Hava Yasası’ ve ‘Temiz Su Yasaları’ hazırlanmıştır.