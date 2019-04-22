Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şok ayrıntıları yazdı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili merak edilen tüm detayları bugünkü yazısında paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta şehit er Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrası bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu güvenlik için götürüldüğü evden zırhlı araçla çıkarıldı. Merak edilen korkunç olayın perde arkasına ilişkin detayları, yazar Naghan Alçı, Habertürk'teki köşesinde böyle anlattı:

Soru işareti yaratan değişiklik

"Cenazenin ilk başta Çubuk ilçesinde yapılması planlanıyor. İlçede polis geniş güvenlik önlemleri almış. Fakat sonra cenaze doğrudan köye alınıyor. Köyün camisinin avlusu ve dışındaki meydan geniş deniyor gerekçe olarak. Birinci tuhaflık bu noktada.

Jandarma son dakikada öğreniyor

Köy doğal olarak polisin bölgesi değil jandarma bölgesi. Jandarma da ekstra bir güvenlik önlemi almıyor. Sadece rutin bir güvenlik tedbiri alıyor. Jandarma yetkililerinin aktardığına göre Kemal Bey’in bu cenazeye geleceğini onlar da bilmiyorlar. Neredeyse son dakikada öğreniyorlar."

Şehit ailesine geleceği bildirilmiş

Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağını çok önceden şehit ailesine bildirdiğini onların da sıcak karşıladığını CHP kaynaklarından edindiğini yazan Alçı, yazısına şöyle devam ediyor:

Kılıçdaroğlu ve onu koruyan polislerin sığındığı evin etrafı böyle sarıldı

Linç girişimini fitili nasıl ateşleniyor?

"Fakat tepkiler söndüğü an birkaç kişinin bağırmasıyla birlikte alev yeniden yanıyor ve bir anda yeniden yuhalamalar başlıyor. Bir linç girişiminin fitili ateşleniyor."

CHP'nin iddası: taş ve sopa dağıtanlar vardı

Yazar, CHP'li kaynağın “Toplantıda bir genel başkan yardımcımız da dile getirdi. Elimizde görüntüler var. İki kişi orada taş ve sopa dağıtıyordu.” iddiasına köşesine taşıdı.

Köyde cep telefonu çekmiyor

Köyde cep telefonu çekmediği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilgililere ulaşamadığını ve ilgili Daire Başkanı'nın hemen oraya gönderdiğini yazan Alçı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın gayretinin olası faciayı önlediğini aktardı.

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı