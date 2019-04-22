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Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?

Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Seher Dilovan aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen sevilen türkücü aslen Tuncelili ve Kürt asıllı. 1971 yılında doğan Seher Dilovan, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı.

Seher Dilovan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Seher Dilovan, 4 Mart 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Aslen Tunceli Mazgirt’li ve Kürt kökenlidir. Bir kız kardeşi vardır. Esas adı Dilovan Açıkgöz’dür.

11 yaşındayken bir yıl boyunca devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bale eğitimini maddi imkânsızlıklar yüzünden bıraktı, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı. Ankara Radyosu gençlik korosu’nda altı ay stajyer olarak yer aldı.



Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay Seher Dilovan’ın dayısıdır. Seher Dilovan, albüm çalışmaları dışında İsviçre‘nin başkenti Cenevre‘de restoran işletmektedir.

Seher Dilovan, evlidir ve 2002 doğumlu bir oğlu vardır.

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