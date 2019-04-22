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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tuttu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesi verdiği sözü tuttu!

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer seçimlerden önce, "Kazanırsam belediyeye bisikletle gidip geleceğim" sözünü tuttu.

 Soyer, İzmir sokaklarında bisikletle işe giderken görüntüledi. Önce makam aracının arkasına aparat taktıran ardından da bisikletini Büyükşehir Belediye binası önüne getiren Soyer, İzmirli vatandaşlar tarafından bisikletiyle görüntülendi.

"Belediyeye bisikletle gideceğm" sözünü vermişti

31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir oylarının yüzde 58,01'lik kısmını alarak belediye başkanlığına seçilen Tunç Soyer, seçimlerden önceki sözlerinden birini daha tuttu. Soyer daha önce İzmir'in yollarını ve trafiğini bisiklet kullanımına uygun hale getirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediğini söylemiş ve seçildiği takdirde belediyeye bisikletle gideceği sözünü vermişti.

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