Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cenazedeki saldırıya ilişkin çok kritik açıklama!

ANKARA'daki şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Planlı bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi" ifadelerini kullandı.

"Evden kamujlaj giydirerek çıkartmak istediler kabul etmedim" Diyen Kılıçdaroğlu, "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-“Sanıyorlar ki, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım bir milim.”

-“Benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Sonuna kadar katılacağım! O şehitler 82 milyonun şehididir.”

-“Bunların, şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Saldıranlara söylemek isterim. Ben bir Mehmetçik babasıyım aynı zamanda. Onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım ben.”



-“Biz hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık. Bu ülkenin temellerinde, bu ülkenin harcında yüz binlerce şehidimizin acısı, kan, gözyaşı vardır. Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırtmıyorsunuz?”

-“Ben saldırıya uğradım diye hiç üzülmedim. Hakkı, hukuku ve adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Ama biz, ne olursa olsun, feriştahları da gelse hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız.”

-“Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Bu ülkenin insanlarının hoş görüsüne, ferasetine güveniyorum. Bu ülkede her evde, huzurun bereketin olmasını istiyorum.”