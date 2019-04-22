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3 kere alkollü yakalanan sürücü cezası kaç para oldu?

3 kere alkollü yakalanan sürücü cezası kaç para oldu?

2019 yılında trafik cezalarına yüzde 23.73 lira zam geldi. Peki 2019 yılında alkollü araç kullanan bir sürücü kaç para ceza ödeyecek? 2019 yılında alkollü araç kullanan biri ilk seferde 1.240 lira, ikinci seferde 1.555 lira 3 ve daha fazlasında ise 2.497 lira trafik cezası ödeyecek.

2019 yılında trafik cezalarına yüzde 23.73 lira zam gelecek. Peki yeni trafik cezalarına göre alkollü araç kullanan bir sürücü bunun için kaç para ceza ödeyecek? 2019 yılında alkollü araç kullanan bir sürücü ilk seferde 1.240 lira, ikinci seferde 1.555 lira 3 ve daha fazlasında ise 2.497 lira trafik cezası ödeyecek. Ayrıca 2. cezadan sonra 20 ceza puanı alacak. 

Emniyet şeridine girene bin 2 TL: Trafik cezalarını artıran yasa kısa süre önce yürürlüğe girerken; denetimler de tam gaz devam ediyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolunda denetim yaptı. Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi. Emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni düzenlemeye göre bin 2 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler çeşitli bahanelerle cezadan kaçmak istese de ekipler cezaları kesti.

HIZ LİMİTİ CEZASI: Şehir içi hız 50 km

●55 km-65 km arası 235 tl den 291 TL ye

●65 km-75 km arası 488 tl den 604 TL ye

●75 km ve yukarısı 1002 tl den 1.240 TL ye kadar trafik cezası ödeyecek.

LASTIK CEZASI 625 TL: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine 1 Aralık'tan itibaren 625 lira idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.

Trafik cezası ne kadar sürede ödenmelidir: Trafikte kesilen idari para cezalar için düzenlenen tutanaklar, ihlalin noktasında sürücüye tebliğ edilmez ise, PTT görevlileri ceza tutanağını sürücülere iletilmesi amacıyla EGM trafik birimlerine gönderir. Bir nüshası vergi dairesine gönderilen tutanak posta yoluyla sürücünün adresine yollanır.

Trafik kurallarının ihlal edilmesinden ötürü uygulanan para cezaları, ceza kesilen kişiye tebliğ edildiği tarihe müteakip 1 ay içinde mutlaka ödenmelidir. 1 aylık sürenin sona ermeden, 15 gün içinde ödeme yapılırsa yüzde 25 ceza  indirim puanı söz konusu olur.

Ceza tutanağını elden teslim almayan araç sürücüleri, cezadan muaf olamazlar. Tutanakları adreslerine gönderilen sürücüler adreste bulunamazlar ise tutanak mahalle muhtarına teslim edilir. Mahalle muhtarlığında da tutanağın teslim alınmaması halinde tutanak EGM'ye iade edilir. Bu durum EGM tarafından vergi dairesine iletilir ve ceza işleme alınır. İşlem tarihini takiben yasal ödeme süresi başlamış olur.

Sorgulama ve ödeme nasıl yapılır: Trafik cezaları e-devlet üzerinden, EGM resmi internet adresi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden ya da herhangi bir PTT şubesine giderek sorgulanabilir. Ödeme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığının bir online hizmeti olan İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla veya şahsen bir vergi dairesine giderek yapılabilir.

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