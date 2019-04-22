Kemal Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

ANKARA'da şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesinde, "Kalabalıkta galeyana geldim" dediği ortaya çıktı.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü.
"Kalabalıkta galeyana geldim"
Osman Sarıgün’ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söylediği belirtildi.
Terör bağlantısı ise tespit edilmedi
Sarıgün’ün, terör bağlantısı ise tespit edilmedi. Sarıgün’ün, adliyedeki işlemleri sürerken, gözaltındaki 5 kişinin de jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
"Saldırmadım" yanıtı
Sarıgün, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" diyerek yanıt verdi.
Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ettiği bildirildi.