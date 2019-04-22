Ahmet Kural'dan olay Sıla Gençoğlu iddiası : Hem erkek hem kadınlarla!
Bugün Sıla Gençoğlu Ahmet Kural arasındaki davada mahkeme hapis kararı verirken ünlü oyuncudan Sıla'ya ilişkin şoke eden imalar geldi.
Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada bugün karar çıktı. Ahmet Kural'a mahkeme 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ahmet Kural karar sonrası tuhaf imalarda bulunurken, Sıla Gençoğlu'ndan da bomba açıklamalar geldi. İşte olanlar:
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu. Mahkemenin söz konusu istemi reddetmesi üzerine da Kural'ın avukatları, reddihakim talebinde bulundu.
Bu talebin reddine karar veren mahkeme, sanık Kural'a son sözlerini sordu. Ahmet Kural "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Kural'a "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.