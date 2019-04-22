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Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya'da oynanacak.

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