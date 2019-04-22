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Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması sona erdi. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu.

''Masumum, beraatimi istiyorum"
Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

Ahmet Kural'a hapis cezası
Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Sıla'nın avukatı yaptığı açıklamada "Mahkeme kasten yaralama ve hakaret suçlarından mahkum etti. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Bu karar kesinleşince uyuşturucudan almış olduğu 10 aylık cezayla birlikte hapse girecek" dedi.

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