Sıla ve Ahmet davasında reddedilen tanık konuştu

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural, davasında mahkemenin dinlemediği tanık adliye koridorunda konuştu.

Ahmet Kural’ın dinletmek istediği ancak mahkemenin dinlemediği İlyas Göçmen, olaya ilişkin adliye koridorunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olayın tek görgü şahidi olduğunu kaydeden Göçmen, “Sıla hanım o gün o evden rahat bir şekilde çıktı. Bağırış çağırış yoktu” dedi.

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davada mahkeme kararını açıklarken, Ahmet Kural’ın olayın tek görgü tanığı olarak dinletmek istediği tanık mahkemece reddedilmişti. Duruşmanın görüldüğü salonun kapısında bekleyen ve mahkemece dinlenmeyen tanık İlyas Göçmen olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''Bağırış çağırış yoktu''

Olayın tek görgü şahidi olarak kendi isteğiyle tanıklık yapmak istediğini ancak mahkemenin kendisini dinlemediğini kaydeden Göçmen, “Ben Ahmet Kural’ın en yakın komşularından biriyim mesafe olarak. Ses duyulma gibi bir ihtimal olsa kavga olsa ben duyardım. Olay günü ben namaza uyandım. Dışarı çıktım bir şey yoktu. Bir araba yanaştı. Kapıda rahat bir şekilde Sıla hanım çıktı. Bağırış çağırış yoktu. Zaten o bölgede bekçiler var. Öyle bir ses duyulsa onlar da müdahale eder. Biz Sıla hanımı tanırız. Bizim gelin geldi şeklinde şakalaşırdık. Tanıdığımız bildiğimiz biriydi. Ahmet Kural’ın kafasını kaldırıp sağa sola baktığını bile görmedik bugüne kadar” dedi.