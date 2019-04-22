Ahmet Kural hapsi duyunca dondu! Sıla Gençoğlu'ndan bomba açıklamalar

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu. Mahkemenin söz konusu istemi reddetmesi üzerine da Kural'ın avukatları, reddihakim talebinde bulundu.