Ahmet Kural hapsi duyunca dondu! Sıla Gençoğlu'ndan bomba açıklamalar
Sıla Gençoğlu - Ahmet Kural arasındaki dayak davasında bugün mahkeme hapis cezası verdi, Ahmet Kural şoke olurken Sıla Gençoğlu bomba açıklamalar yaptı.
Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davada bugün karar çıktı. Ahmet Kural'a mahkeme 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ahmet Kural kararla şoke olurken, Sıla Gençoğlu ise kazandığı zafer sonrasında medyanın önüne çıktı ve flaş açıklamalar yaptı. İşte duruşmada yaşananlar:
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu. Mahkemenin söz konusu istemi reddetmesi üzerine da Kural'ın avukatları, reddihakim talebinde bulundu.
Bu talebin reddine karar veren mahkeme, sanık Kural'a son sözlerini sordu. Ahmet Kural "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Kural'a "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.