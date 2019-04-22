Galatasaray'da 60 milyon liralık fiyasko

Galatasaray’a 60 milyon liraya mal olan Emre Akbaba, performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Emre Akbaba sezon başında Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcusuydu... Transferiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşüren milli futbolcu ardından tercihini Sarı- Kırmızılılar'dan yana kullanmıştı. Galatasaray, Emre için bonservis ve maaşla birlikte 60 milyon liralık yükün altına girmişti.

4.5 ay forma giymedi

Ancak Emre'nin performansı, transferi kadar ses getirmedi. 7. haftadaki Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan yıldız futbolcu yaklaşık 4.5 ay sahalardan uzak kalırken, 13 lig maçında forma giyemedi.

9 haftada hiç gol atamadı

21. haftadaki Trabzonspor maçıyla sahalara dönen Emre bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Sakatlık sonrasında 9 haftada gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Hiçbir maçta 90 dakika oynayamadı.

Taraftarlar da tepkili

Son olarak Kayseri maçında cezalı Onyekuru'nun yerine 11'de oynayan Emre Akbaba yine büyük hayal kırıklığı yarattı. 62 dakika sahada kalabilen milli futbolcu taraftarların tepkisini topladı.