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Emre soyunma odasında Visca'yı fena haşladı

Emre soyunma odasında Visca'yı fena haşladı

Dün Ç.Rizespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında kurtaran Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun Visca'yı sert bir dille uyardığı öğrenildi.

Son 2 haftada yalnızca 1 puan alan ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3’e kadar düşüren Başakşehir’de tecrübeli futbolcularda panik havasının hakim olduğu görülüyor.

Emre Visca'yı haşladı
Dün oynanan Ç.Rizespor maçında 1 puanı son dakikada kurtaran ve saha içinde bir hayli gergin olduğu gözlemlenen oyuncuların 90 dakika sonunda soyunma odasında tartıştıkları öğrenilirken, takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun özellikle Visca’ya karşı sesini bir hayli yükselttiği belirtildi.

Visca takım arkadaşlarını görmezden geliyor
Girdiği bütün pozisyonlarda birçok opsiyonu bulunmasına rağmen gelende kaleyi deneyen ve uygun durumda olan arkadaşlarını görmezden gelen Visca, Emre Belözoğlu’nun hışmına uğrarken, Boşnak yıldızın kaybedilen 2 puandan dolayı bir hayli üzgün olduğu ve kaptanından özür dilediği bildirildi.

Bütün şutlarda Lung’a takılmıştı
Süper Lig’in en fazla gol ve asist yapan isimlerinden biri olan Edin Visca, Kayserispor deplasmanında da tıpkı dünkü gibi bir oyun ortaya koymuş, sağ çaprazdan attığı bütün şutlarda Lung’a takılmıştı.

Asist yapmayı denemedi
O maçta da Robinho, sonradan giren Adebayor, Napoleoni gibi arkadaşlarına asist yapmayı denemeyen Visca, müsait pozisyonlarda sık sık Lung’u yoklamış ve takımının skor olarak öne geçmesine bir anlamda  engel olmuştu.

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