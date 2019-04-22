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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geçmiş olsun" ziyareti!

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geçmiş olsun" ziyareti!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Ankara'da asker cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Saldırının yaşandığı gün yapıldığı belirtilen ziyaret hakkında HDP’den şu açıklama yapıldı:

"Uğradığı linç girişiminden dolayı"

Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 21 Nisan Pazar günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, uğradığı linç girişiminden dolayı, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştur. Buldan ve Temelli’ye Meclis Başkanvekilimiz Mithat Sancar ve Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Alican Önlü eşlik etmiştir.

Tekmeli ve yumruklu saldırı

Kılıçdaroğlu dün, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu köyünde düzenlenen cenazesine katıldı. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da hazır bulunduğu cenaze boyunca ‘protesto edilen’ CHP lideri, cenaze namazı sonrasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu’nun makam aracı ile alandan çıkarılma girişimi sonuç vermedi; birçok kişi araca taş attı. Kılıçdaroğlu köyde ‘güvenli’ bir eve götürüldü ve buradan çıkabilmesi bir buçuk saat sürdü.

AK Parti üyesi 

Saldırı sırasında CHP liderine yumruk atarken görüntülenen Osman Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

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