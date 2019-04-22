CHP'li Levent Gök'ten saldırıyla ilgili sert çıkış: Sivas benzeri linç girişimi

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çubuk'ta uğradıkları saldırıya ilişkin "Sivas olaylarının benzeri bir linç girişimidir" dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek Meclis’e çağrıda bulundu. Gök, yaşanan saldırı karşısında Meclis’in ortak bir refleks göstermesi gerektiğini belirterek, “Bunu yaparsak Türkiye’nin önünü açarız” dedi.

"Can güvenliğini tehdit edecek boyuta geldi"

CHP’li Gök, kendisinin de katıldığı Çubuk’taki cenaze töreninde yaşananlarla ilgili şunları söyledi: Dün ülke tarihimizin en karanlık ve en tartışmalı günlerinden birini yaşadık. Dün yaşanan hadise Türkiye’nin demokrasi gelişimi içinde bakıldığında mutlaka sorgulanması, irdelenmesi, arkasındaki azmettiricilerin de ortaya çıkarılmasıyla çözülmesi gereken bir hadise. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte şehidimizin cenazesine ben de TBMM Başkanvekili sıfatımla Meclis’i temsilen katıldım. Cenaze töreni sırasında daha araçtan iner inmez başlayan tepkiler tören sırasında başka noktaya evrildi ve can güvenliğini tehdit edecek boyuta geldi. Şehidimize büyük saygısızlık yapıldı. Cenaze namazının dahi kılınmasının engellendiği bir ortamı ülkeme yakıştıramıyorum.

"Arenada aslanların önüne atılan insan misali”

Cenazeden sonra ayrılırken yaşananları “arenada aslanların önüne atılan insan misali” dizeleriyle anlatan Gök, “Yüzlerce insanın tepkisinin yoğunlaştığı fiziki saldırıya dönüştüğü ortamda korumasız, çaresiz bırakıldık” dedi. Gök şöyle devam etti:

Bu olay sıradan bir olay değildir. 5- 6 kişinin gözaltına alınmasıyla bitti denilen bir olay değil. Planlayıcıları azmettiricileri mutlaka bulunmalı, demokratik hukuk adına hesap sorulmalıdır. Olay son derece vahimdir. Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu tüm kurumların gözü önünde yaşandı. Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay başkanı Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdürünün gözü önünde cereyan etti. Hepimizin malımızı canımızı emanet ettiği kurumlar, onların yöneticilerinin gözü önünde cereyan etti.

"Sivas olaylarının benzeri bir linç girişimidir"

Ankara Valisinin olayla ilgili “protesto” açıklamasını üzüntü ile karşıladıklarını anlatan Gök, “Anlaşılan ülkemizi yöneten kadrolar olay sırasına olduğu gibi sonrasında da olayın vehametini kavramamış görünüyorlar. Ankara Valisi’nin (Vasip Şahin) nitelendirdiği gibi sıradan bir olay değil organize terör eylemidir. Sivas olaylarının benzeri bir linç girişimidir. Sayın Vali linç girişiminde bulunanlar diye söz etmeliydi. Bir can pazarı yaşandı. Hayatta kalmamız mucizedir. Devlet aklı iflas etmiştir. Güvenlikten sorumlu kurumlar olayları önlemek bir yana ana muhalefet liderini ve TBMM Başkanvekili’ni koruyamadı” dedi.

"Kaya’nın kaburga kemiği kırıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın bir kaburga kemiğinin kırıldığını anlatan Gök kendisinin de artan ağrılar nedeniyle hastaneye gideceğini söyledi.

Siyasetçiler sözcükleri dikkatli seçmeli

TBMM Başkanvekili olarak tüm siyasetçilerden kullandıkları sözcükleri özenle seçmelerini gergin ortamlarda toplumu soğukkanlı olmaya davet etmelerini bekledigini söyleyen Gök şöyle devam etti:

Kutuplaşmadan gerginlikten çıkarak normalleşme sürecini yaşamalıyız. Bir şehit cenazesinde buluşamayacaksak nerede bulaşacağız herkes aklını başına almalıdır. Her partiden beklentim Türkiye’nin çıkarlarına uygun davranmaları soğukkanlı olmaları ortak tepki vermeleridir. Üzerimize düşen sorumluk, sorumluları, azmettiricilerin yakalanıp hukuk önünde hesap sorulmasını sağlamaktır.