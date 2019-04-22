23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor. 23 Nisan 2019 resmi tatilleri arasında yer alıyor. Yani 23 nisan salı günü resmi tatil olacak. Bankalar ,noterler, PTT ve kamu daireleri kapalı olacak. Noter işlemi yapacak vatandaşlar 24 nisan çarşamba gününü bekleyecek.

23 Nisan tatiline sayılı günler kaldı. 2019 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı gününe denk geliyor. Resmi günlerden biri olan 23 Nisan'da okullar ve kamu dairerleri tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT ve devlet daireleri 23 Nisan'da tatil mi? Resmi günlerde kapalı olan noterler 23 Nisan'da da kapalı olacak. Noterde işlemleri olan vatandaşlar işlemlerini 22 Nisan Pazartesi günü ya da 24 Nisan Çarşamba günü yapabilecek.

23 NİSAN GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI: Resmi tatil takvimi içerisinde 23 Nisan 2019 tatil olarak ifade edilirken 24 Nisan Çarşamba gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 24 Nisan çarşamba günü bankalar, noterler, PTT’ler ve kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olması nedeniyle bu kurumların tamamında işlem yapılmayacak.

2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK: 23 NİSAN: Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS: 23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS: Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

15 TEMMUZ: 15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

30 AĞUSTOS: 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.

29 EKİM: 2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.