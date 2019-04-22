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CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yeni açıklama Engin Özkoç'tan olay çağrı

CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yeni açıklama Engin Özkoç'tan olay çağrı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, 'İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi derha istifa etmeliler' dedi.

Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası kameralar karışına geçen CHP Grup Başkan Vekili Özkoç söz konusu olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının değerlendirmesini yaptıklarını ve sorumluların iktidar olduğunu dile getiren Özkoç, devamında şu ifadelere yer verdi;

Emniyet, jandarma ve Hulusi Akar'ın bilgisi vardı

Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gidişinden emniyet, jandarma ve Hulusi Akar'ın korumasının bilgisi vardı.

Bu saldırı tamamen öldürme kastıyla yapıldı. Genel başkanımız defalarla yumruk atıldı, defalarca tekme atıldı. Genel başkan yardımcımızın kaburgası kırıldı. Yapılan tamamen hain saldırıydı.

Komutanlara teşekkür

Kılıçdaroğlu için "Bizim buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız" diyen üst düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz.

Sığındığı evden çıkmadan önce Kılıçdaroğlu'na şapka ve parka giydirmeyi teklif ettiler. Kılıçdaroğlu ise "Ben bu şekilde çıkacağım" cevabını vererek teklifi reddetti.

'İçişleri Bakanı ve Vali derhal istifa etmeli'

İçişleri Bakanı derhal görevi bırakmalı, istifa etmelidir. Yeteri kadar görevini yapmayan sayın vali görevi derhal bırakmalıdır.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı köydeki evden çıkarılmalı görüntüler;

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