Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin son dakika açıklamaları geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerinden siyasi bir rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır” dedi.

- Tören öncesi yoğun sözlü protesto olmuştur. Evin çevresinde tedbir alnıarak güvenlik sağlanıyor. Törendeki hareketlenme başlayınca takviye yapılıyor.

- Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil olmak üzere birçok takviye gerçekleştirildi.

- Bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren güvenlik kuvvetlerimiz tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular.

- Neresinden bakarsanız bakın müessif bir hadisedir. Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir. Fiziki saldırıyı tasvip etmemiz elbette mümkün değildir. Bu saldırıyı onaylamayız. 4 kişi ve bir şehit yakını savculığa teslim edilmiştir. Yani ttoplam 5 kişidir. Gözaltına alınan 9 kişi de Akkuzulu köyündendir. Cenazeye kimin katıldığı bellidir. Kamera görüntüleri incelendi, ilk veriler elde edildi.

- Olayın provokasyon olduğu bulgusuna rastlamadık. Yumruk attığı görülen kişi de şehidin yakınıymış. Ortada organize provokasyon olmadığı görülmüştür. Olay yerinde şehit yakınları ve akrabaları vardır. Bilemden ya da bilerek köylülere hakaret kabul edilemez. Tepkinin bu hale dönüşmesi ne kadar yanlışsa, karşı karşıya kalınan olay üzerinden siyasal rant çıkarmak da o kadar tehlikeli ve yanlıştır.

- Böyle hassas bir dönemde bir genel başkan cenazeye gelecekse, genel başkanın güvenlik ekibinin bunu güvenlik birimleriyle paylaşması esastır. Meseleyi bize yıkıp rant elde etmeye çalıştıkları açık.

- Herkes PKK'ya karşı saffını belli etmelidir. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu meseleye bakışı, tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz yapıcı ve birleştirici bir bakış değildir.

- Kılıçdaroğlu'nun bu cenaze merasimine geleceğine dair güvenlik birimlerimize herhangi bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır. Ne kendileri ne kendi güvenlik birimleri ne de parti yetkilileri bu noktaya dikkat etmemiştir. Dolayısıyla kimsenin haberinin olmadığı bir katılıma yönelik olarak örgütlü bir organizasyon iddiasında bulunmak da hakkaniyetli ve doğru bir yaklaşım değildir.

- Sayın Kılıçdaroğlu meseleyi İçişleri Bakanı'na yıkacağına, olayın nedenini siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır. Bir taraftan PKK'nın siyasi koluyla HDP ile ortaklık yapıp daha sonra çıkan olayları İçişleri Bakanı'na yıkmak, tam anlamıyla seçim zamanında aldığı tutumda hafıza kaybıdır. Sizin hafızanız unutabilir ama milletin hafızası unutmamaktadır. Bu da bir güvenlik riski oluşturmaktadır.