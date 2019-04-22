Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya aracılığıyla bugüne kadar hiç tramvaya binmediklerini dile getiren videoyu paylaşan Burç İlkokulu 2’nci sınıf öğrencilerinin hayalleri gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların yüzünü güldüren Şahin, onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Başkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerle tramvay yolculuğu yaptı. Şahin, öğrencilerle Burç Kavşağı Tramvay Durağı’ndan tramvaya bindi, Masal Park’ındaki Mutlu Kafe’de öğrencilere ikramda bulundu.

Şahin: İlk etkinliğimize yeni dönemde başladık

Başkan Şahin, sosyal medyadan sınıf öğretmeni Yılmaz Koca vasıtasıyla tramvaya binmek istediklerini aktaran bir video paylaşan çocukların isteklerini dikkate aldıklarını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilk etkinliğini miniklerle yaptıklarını aktaran Şahin, “Çocukların tramvaya binmesi, ulaşımla ilgili çalışmaları görmesi, şehri görmesi çok önemli. Onların talebini yerine getirdik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarla ilgili çalışmaların geleceğimiz açısından önemli olduğunu gösteren bir haftayı başlatıyoruz. Türkiye’nin en genç nüfusu olan şehriyiz. 2 milyonluk şehrin 1 milyonu 18 yaş altında bulunuyor. Çocuk dostu, genç dostu bir şehir olmak için, çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte ilerleyeceğiz."

"Geleceği inşa etme noktasında üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. Sosyal projeleri daha çocuk anne karnındayken başlatıyoruz. Gebe okulundan anne okuluna, çocuklarımız doğar doğmaz ‘Hoş geldin minik hemşehrim’ diyoruz. Her yaş grubundaki çocukların ihtiyacına göre her türlü desteği büyükşehir olarak veriyoruz. Çocuğuyla, kadınıyla, genciyle yükselen bir Gaziantep için bu alanları daha da kuvvetlendirmemiz lazım. O yüzden uygulamalı çocuk kütüphaneleri açıyoruz."

"Bir taraftan belediyeyi yeniden yapılandırırken bir taraftan da fikren, zihnen ve bedenen çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığından eğitim, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık hizmet beklemeden büyükşehir olarak çocuğu merkeze alarak, çocuklarımız için, annelerimiz için sosyal projeler üretiyoruz. İlk etkinliğimizle yeni döneme başladık. Gaziantep Hayvanat Bahçemiz, Dünya’nın en güzel hayvanat bahçesinde yarın çocuklarımız için tropikal kelebek bahçesini açıyoruz, Konya’dan sonra Türkiye’de kurulan ikinci kelebek bahçesi olacak” dedi

Koca: Siz hayal edin, sizin hayallerinizi gerçeğe çevirecek biri var

Sınıf öğretmeni Yılmaz Koca ise, “Hayat Bilgisi dersinde taşıtlarla ilgili konuyu işlerken öğrencilerin tramvaya binme hayalinin olduğunu öğrendim, siz hayal edin, sizin hayallerinizi gerçeğe çevirecek bir kişinin olduğunu söyledim. Bununla ilgili öğrencilerin videosunu çektim, sosyal medya üzerinden başkanıma gönderdim. Bu isteğe karşı duyarsız kalmadılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda böylesi bir etkinlik düzenlendi, çocuklarımız çok mutlu oldular, bu günü asla unutmayacaklar” diye konuştu.

Öğrenciler ne dedi?

Tramvaya ilk defa binen öğrencilerden Elanur Şahin, şöyle konuştu: “Tramvaya arkadaşlarımla beraber bindiğim için çok mutluyum. Hem de bizi, Fatma Şahin tramvaya bindirdi. Başkanımız çocukları çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Çok iyi birisi, bütün çocukların eğlenebilmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor.”

Öğrencilerden Busenur İnce, “23 Nisan’ı çok seviyorum. Öğretmenimiz bu bayramdan dolayı bizi tramvaya bindirmek için Antep’e getirdi. Fatma Şahin de bizi hayalimiz gerçekleştirdi bizi çok mutlu etti. Hem Atatürk’e hem Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Tranvaya bindiğimde çok sevdim arkadaşlarımla beraber bize hediye vermeleri çok güzel oldu” dedi.

Programın ardından veliler ve öğretmenler, Başkan Şahin’e hem bu imkanı sağladığı, hem de başarılı çalışmalarından dolayı hediye takdim etti.