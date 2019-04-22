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Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti

Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 askerin şehit olmasıyla ilgili haberi 'Mutlu musun Ekrem' başlığıyla veren Güneş gazetesini yargıya taşıyacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıyı kınayan İmamoğlu'nun gündeminde Güneş gazetesinin dünkü çok konuşulan  'Mutlu musun Ekrem' başlıklı manşeti vardı.

Bunun haberle alakası yok

Hakkari'nin Irak sınırında 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Güneş gazetesinin kendisini hedef göstermesine tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız manşetler var. Kışkırtan, vatan severliği ayaklar altına alan... Bunun haberle alakası yok. Yasal işlemleri başlattık."

Olay manşette ne vardı?

İmamoğlu'nu Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçlanan HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı övmekle eleştiren gazete,  "Mazbatası şaibeli Ekrem İmamoğlu'nun daha dün "Çizgisini çok beğeniyorum" diyerek övdüğü Selahattin Demirtaş'ın PKK'sı Hakkari'de 4 Mehmetçik'i şehit etti. Teröristleri cesaretlendiren İmamoğlu ise, eli kanlı örgütün adını bile ağzına alamadı." ifadelerine yer verdi.

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