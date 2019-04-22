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Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!

Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!

İstanbul Vliliği'nden yapılan açıklamada, "Kağıthane'de istinat duvarının çökmesiyle ilgili çevredeki 10 bina boşaltıldı" denildi.

Kağıthane'de meydana gelen tehlikeli olay Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak'ta korku dolu anlara sahne oldu. Bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu bölgedeki bir bina çöktü.

İki otomobil inşaat alanına düştü

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çöken binanın 4 katlı olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı daha önce boşaltıldığı açıklandı.

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