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Bilic'in yeni rotası belli oldu

Bilic'in yeni rotası belli oldu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, İngiliz medyasına göre İskoçya Milli Takımı'nın başına geçebilir.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic, peş peşe aldığı başarısız sonuçların ardından Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan kovulmuştu. İki aydır boşta olan Hırvat hocayla ilgili Ada basını ise bomba bir iddia ortaya attı.

Daily Mail, 50 yaşındaki deneyimli teknik adama yakın bir kaynağa dayandırarak yayımladığı haberde Bilic'in yeni rotasının İskoçya Milli Takımı olacağını yazdı. 

İskoçya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Alex McLeish'in görevine son verdiğini duyurmuştu.

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