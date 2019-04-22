CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Engin Koç, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi" ifadelerini kullandı.
"Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse bunu güvenlik kuvvetleriyle paylaşmalıydı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP'den jet yanıt geldi.
"Güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi"
CHP'li vekillerle basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi" diye konuştu.
"100 CHP milletvekili de destek verdi"
"Saldırı öldürmeye yönelikti" diyen Özkoç'un açıklamasında yaklaşık 100 CHP milletvekili de destek verdi.