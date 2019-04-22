HABER /  CHP

CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!

CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Engin Koç, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse bunu güvenlik kuvvetleriyle paylaşmalıydı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP'den jet yanıt geldi.

"Güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi"

CHP'li vekillerle basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılımı öncesinde güvenlik kuvvetlerine bilgi verildi" diye konuştu.

 "100 CHP milletvekili de destek verdi"

"Saldırı öldürmeye yönelikti" diyen Özkoç'un açıklamasında yaklaşık 100 CHP milletvekili de destek verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi
Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi
Kağıthane'de dev bina çöktü! Otomobiller enkazın altında kaldı
Kağıthane'de dev bina çöktü! Otomobiller enkazın altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama
CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yeni açıklama Engin Özkoç'tan olay çağrı
CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yeni açıklama Engin Özkoç'tan olay çağrı
ÖNCEKİ HABERLER
Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu
Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
Dünya günü nedir ne anlama gelir 22 Nisan dünya günü anlamı
Dünya günü nedir ne anlama gelir 22 Nisan dünya günü anlamı
Bebekleri biberon alışkanlığından kurtarmanın yolları
Bebekleri biberon alışkanlığından kurtarmanın yolları
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
Seher Dilovan aslen nereli kaç yaşında eşi kimdir?
23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019
23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Yorumlar