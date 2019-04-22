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Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi

İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde yaklaşık iki yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarının çökmesinin ardından koca bir bina da yerle bir oldu.

Kağıthane'de meydana gelen tehlikeli olay Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak'ta korku dolu anlara sahne oldu. Bir binanın çevresinde inşaat sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sonucu bölgedeki bir bina çöktü.

Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmeyle birlikte üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Çöken binanın 4 katlı olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı daha önce boşaltıldığı açıklandı.

Binanın çökmesinin ardından İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak 22 numaralı adreste bulunan bina, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle bugün saat 14.15’te yıkılmıştır."

10 bina tahliye edildi
"Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır” denildi. 

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