AÖF sınav sonuçları açıklanıyor vize sonuçları ne zaman?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. 13-14 Nisan'da yapılan AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının 24 Nisan'da açıklanması bekleniyor. AÖF bahat dönemi final sonuçları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2019 AÖF sınav sonuçları sorgulanmaya başladı. AÖF öğrencileri heyecanla girdikleri sınavın sonuçlarını bekliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24 - 25 Nisan tarihlerinde açıklanması öngörülebilir.

ÜÇ DERS SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ: AÖF üç ders sınavı, yayımlanan duyuruya göre bir hafta ertelenerek 27 Temmuz tarihine alındı.

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. Üç ders sınav hakkı bulunan öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınav hakkı olan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

GEÇME NOTU KAÇ: Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR: Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF’DE MAZERET SINAVI VAR MI: Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI: AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF NEDİR: Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.

Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.