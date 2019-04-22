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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan olay açıklama istifa rakamını verdi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan olay açıklama istifa rakamını verdi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde, çalışanların sendikalarından istifa ettirilip, başka sendikalara üye yapıldığı iddia edilmişti. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalarda 5 bin 500 üyenin istifa ettirildiğini söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sonuçları ve işçiler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalarda 5 bin 500 üyenin istifa ettirildiğini söyledi.

Arslan açıklamasında şunları söyledi:

Bugüne kadar elime geçen rakamlar, başta Hizmet-İş ve Özgüven-İş sendikamızdan toplam 5 bin 500 civarında üyemiz istifa ettirilerek bir kısmı DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına bir kısmı da Türk-İş'e bağlı sendikalara üye yapıldığını tespit ettik. Bu mobbing uygulamalarına karşı sonuna kadar direneceğimizin altını çizmek istiyorum.

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