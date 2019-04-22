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Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu

Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdili ilçesine bağlı Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait 9 roketatar başlığı, 10 roket sevk fişeği, 6 fünyesi takılmamış savunma el bombası, 8 el bombası fünyesi, 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 mm. çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, bin 726 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği fişeği, 2 jelikan ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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