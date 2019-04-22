Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın, eline geçirdiği köpek yavrularını poşete bağlayıp çöpe attı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Coachella şehrinde geçtiğimiz gün inanılmaz bir olay yaşandı.
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Bir kadın 3 günlük 6 adet yeni doğmuş köpek yavrularını çöpe attı.
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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Cani kadın, içerisinde köpek yavrusu olan poşeti atmadan önce çöpü bir süre kontrol ettiği görülüyor.
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