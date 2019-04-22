Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı

Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın, eline geçirdiği köpek yavrularını poşete bağlayıp çöpe attı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı - Sayfa 1

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Coachella şehrinde geçtiğimiz gün inanılmaz bir olay yaşandı. 

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Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı - Sayfa 2

Bir kadın 3 günlük 6 adet yeni doğmuş köpek yavrularını çöpe attı. 

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Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı - Sayfa 3

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı - Sayfa 4

Cani kadın, içerisinde köpek yavrusu olan poşeti atmadan önce çöpü bir süre kontrol ettiği görülüyor.

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