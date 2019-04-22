Uzmanlar "Hangi tip insanlarla evlenilmez?" sorusunu cevapladı

Evlenmek isteyen ancak kiminle evleneceği konusunda herhangi bir fikir sahibi olamayan insanlar için İletişim Danışmanı ve Yaşam Koçu Hande Akın, "Hangi tip insanlarla evlenilmez?" sorusunu cevapladı.

Akın, "Sürekli sizden talepleri olan biri varsa, kendi hayatından mutsuzsa, sürekli şikayet ediyorsa, bir şeyler için hep başkalarını suçlayan bir sevgiliniz varsa bu kişilerle sağlıklı ilişki yürütmek sizi zorlayabilir, enerjinizi çalabilir." diyerek şu ifadelerde bulundu.

"Eğer bir konuda sabit fikri varsa, esneklik sağlayamıyorsa, hep benim dediğim olacak diyorsa ve sadece almayı biliyorsa, vermekten yoksunsa, o kişilerle ilişkiyi sürdürmek sizi zorlayabilir. Mümkün değildir diyemiyorum, imkansızdır diyemiyorum ama zorlayıcı olur."

"Bu kişilerle sürdürülen ilişki de sizler için bir deneyim, bir eğitimdir. Hepimiz için bu hayatta bol bol eğitim var."