Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Yenigün hakkında karar verildi!

ANKARA'da şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü.

"Kalabalıkta galeyana geldim" demişti

Osman Sarıgün’ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söylediği belirtildi.

"Saldırmadım"

Sarıgün, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" diyerek yanıt verdi.

Ömer Çelik: AK Parti üyesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür" açıklaması yaptı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

Çiftçi olduğu ortaya çıktı

Provakatif saldırıda başrolde yer alan Osman Sargün, Kılıçdaroğlu'na yumruk atıyordu. Osman Sarıgün'ün Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yaptığı öğrenildi.

"Şehidin dayısı" iddiaları

Osman Sarıgün'ün cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olan oğlu Emrullah Sarıgün ile katıldığı öğrenildi. Sosyal medyada Osman Sarıgün'ün şehidin dayısı olduğuna yönelik iddialar var. Ancak henüz bu bilgi doğrulanmış değil.

11 kişinin kimliği de tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini de tespit etti.

Paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.