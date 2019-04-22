HABER /  GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Yenigün hakkında karar verildi!

ANKARA'da şehit cenazesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün (60) Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sarıgün, jandarmadan elleri kelepçeli çıkarılıp, Çubuk Adliyesi'ne götürüldü. 

"Kalabalıkta galeyana geldim" demişti

Osman Sarıgün’ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söylediği belirtildi.

"Saldırmadım" 

Sarıgün, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" diyerek yanıt verdi.

Ömer Çelik: AK Parti üyesi 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür" açıklaması yaptı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

Çiftçi olduğu ortaya çıktı

Provakatif saldırıda başrolde yer alan Osman Sargün, Kılıçdaroğlu'na yumruk atıyordu. Osman Sarıgün'ün Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yaptığı öğrenildi. 

"Şehidin dayısı" iddiaları

Osman Sarıgün'ün cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olan oğlu Emrullah Sarıgün ile katıldığı öğrenildi. Sosyal medyada Osman Sarıgün'ün şehidin dayısı olduğuna yönelik iddialar var. Ancak henüz bu bilgi doğrulanmış değil. 

11 kişinin kimliği de tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini de tespit etti. 

Paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu "İktidar failleri bulsun" diyerek saldırıya ateş püskürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı arabayı taşlayan kadın kim? Kemal Kılıçdaroğlu saldırı görüntüsü evi yakın diye bağıran kadın
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı
Foto Galeri Böyle canilik görülmedi! Poşete bağlayıp çöpe attı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözleşme bombası! Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Sözleşme bombası! Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Aksaray'da öldürüldüler!
Aksaray'da öldürüldüler!
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı! 3 kişi gözaltında
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı! 3 kişi gözaltında
Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi
Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi
Antalya'da feci kaza! Yaralılar var
Antalya'da feci kaza! Yaralılar var
CHP'li Levent Gök'e linç! İşte o inanılmaz görüntüler...
CHP'li Levent Gök'e linç! İşte o inanılmaz görüntüler...
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar "Hangi tip insanlarla evlenilmez?" sorusunu cevapladı
Uzmanlar "Hangi tip insanlarla evlenilmez?" sorusunu cevapladı
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor vize sonuçları ne zaman?
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor vize sonuçları ne zaman?
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu
Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan olay açıklama istifa rakamını verdi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan olay açıklama istifa rakamını verdi
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!
Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!
Yorumlar 6 yorum