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Kılıçdaroğlu "İktidar failleri bulsun" diyerek saldırıya ateş püskürdü!

Kılıçdaroğlu "İktidar failleri bulsun" diyerek saldırıya ateş püskürdü!

ANKARA'da şehit cenazesindeki yumruklu saldırıyla ilgili konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bir şehidin namazının kılınamaması kabul edeceğim bir şey değil. İktidar failleri bulsun" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şehit cezanesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek için CHP Genel Merkezindeydi.

"İktidar failleri bulsun"

Karamollaoğlu'nu kapıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. İkilinin görüşmesi saat 16.00 sularında sona erdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu " "Bir şehidin namazının kılınamaması kabul edeceğim bir şey değil. İktidar failleri bulsun" ifadelerini kullandı.

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