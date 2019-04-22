HABER /  GÜNCEL

Ramazan bayramı ne zaman 2019 kaç gün oldu resmi açıklama?

Ramazan bayramı ne zaman 2019 kaç gün oldu resmi açıklama?

Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2019 araştırmaları hızlandı. Müslümanlar için yeri ayrı olan 11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs pazartesi başlayacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs gecesi idrak edilecek. 9 günlük ramazan bayramı tatili ise 3 Haziran'da öğleden sonra başlayacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak araştırmaları başladı. 11 ayın sultanı olan her günü ayrı faziletli olan mübarek Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. 2019 yılında ramazan 6 Mayıs pazartesi günü başlıyor. İlk iftar 6 Mayıs'ta açılacakç. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Peki Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlacak. 

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: 3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den petrol fiyatlarını patlatan İran kararı! Aralarında Türkiye'de var
ABD'den petrol fiyatlarını patlatan İran kararı! Aralarında Türkiye'de var
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Yenigün hakkında karar verildi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Yenigün hakkında karar verildi!
Sözleşme bombası! Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Sözleşme bombası! Ersun Yanal ilk 10'da bitiremezse...
Aksaray'da öldürüldüler!
Aksaray'da öldürüldüler!
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı! 3 kişi gözaltında
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na çirkin saldırı! 3 kişi gözaltında
Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi
Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü! Valilikten ilk açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar "Hangi tip insanlarla evlenilmez?" sorusunu cevapladı
Uzmanlar "Hangi tip insanlarla evlenilmez?" sorusunu cevapladı
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor vize sonuçları ne zaman?
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor vize sonuçları ne zaman?
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
23 Nisan ertesi tatil mi 24 Nisan okullar var mı?
Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu
Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatları bulundu
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan olay açıklama istifa rakamını verdi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan olay açıklama istifa rakamını verdi
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
AÖF sonuçları açıklanıyor 2019 geri sayım ne zaman?
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar