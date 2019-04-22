Ramazan bayramı ne zaman 2019 kaç gün oldu resmi açıklama?

Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2019 araştırmaları hızlandı. Müslümanlar için yeri ayrı olan 11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs pazartesi başlayacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs gecesi idrak edilecek. 9 günlük ramazan bayramı tatili ise 3 Haziran'da öğleden sonra başlayacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak araştırmaları başladı. 11 ayın sultanı olan her günü ayrı faziletli olan mübarek Ramazan ayı için artık geri sayım başladı. 2019 yılında ramazan 6 Mayıs pazartesi günü başlıyor. İlk iftar 6 Mayıs'ta açılacakç. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Peki Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlacak.

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: 3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.