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Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019

Hacca gidişler ne zaman başlıyor 2019

2019 yılında ilk kez hacca gidecek hacı adayları için heyecanlı süreç başladı. 2019 yılında hacca gidişler 4 Temmuz'da başlayacak 5 Ağustos'ta sına erecek. Hac dönüşleri ise Kurban Bayramı sonrası 17 Ağustos'ta başlayacak, 13 Eylül'de sona erecek. Peki hac fiyatları oda türüne göre nasıl olacak, kişi başı fiyat kaç ŞAR'dan başlayacak.

2019 yılında kutsal topraklar Hacca gidecek olan haco adayları kayıtlarını tamamladı. Kutsal yolculuk için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşın bu sene ilk kez gideceği Hac gidişleri ne zaman, dönüşler ne zaman başlayacak? 2019 yılında hacca gidişler 4 Temmuz'da başlayacak 5 Ağustos'ta sına erecek. Hac dönüşleri ise Kurban Bayramı sonrası 17 Ağustos'ta başlayacak, 13 Eylül'de sona erecek.

Hacı adayları oda türü ve otel türü konaklama tercihleri yapabilecekler. Oda tercihli konaklamalarda hacı adayları 2,3 ve 4 kişilik odaları tercih edebilecek. Oda tercihli konaklamada 2 kişilik odada kişi başı fiyat 20.680 ŞAR olacak. 

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ NELER: Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1- Oda Tercihli Konaklama Türü

a. Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,

b. Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,
c. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.

d. Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)

e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot şeklinde verilecektir.

f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.

g. Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.

h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.

i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi: 15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.

2- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevi’ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.

1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.

2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır. “Otel Konaklama Türü” otellerin Kabe’ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle “Oda Tercihli Konaklama Türü’”nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.

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