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Kısmetse Olur'un damat adayı ekranlara geri dönüyor!

Kısmetse Olur'un damat adayı ekranlara geri dönüyor!

Yayınlandığı dönemde ekranlarda reyting rekorları kıran Kısmetse Olur'da adını duyuran eski damat adayı Eser West, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kısmetse Olur programıyla tanınan, sonrasında Survivor'a katılan ancak açlığa dayanamayarak yarışmadan ayrılma kararı alan Eser West uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Eser West, Irak'ta yayınlanacak yeni dizinin başrol oyuncusu oldu.

''Türkiye'yi temsil ediyoruz''

West bu haberi "Ramazan'da Orta Doğu ülkelerinde bomba gibi yayına girecek olan yeni projemizde gururla Türkiye'yi temsil ediyoruz" notuyla duyurdu.

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