Göksel Gümüşdağ İBB Meclisi'nde birinci başkanvekili seçildi

İBB Meclisi'nde 1'inci AK Partili Göksel Gümüşdağ başkanvekili seçildi. ​Gümüşdağ, aynı zamanda Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı'nı da yürütüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde ilk belediye meclisi toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 1'inci başkanvekili seçilen Göksel Gümüşdağ 180 oy aldı. Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'nin adayı Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

Göksel Gümüşdağ kimdir?

2002 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Göksel Gümüşdağ, 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi aynı zamanda Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine ve Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliğine seçildi.

Gümüşdağ aynı zamanda Medipol Başakşehir takımının da başkanı.