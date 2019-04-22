İngiliz devi Eljif Elmas'ı istiyor! Ali Koç görüşmeye o ismi almadı

Fenerbahçeli Eljif Elmas için Fiorentina, Lazio, İnter'den sonra Tottenham da devrede. Ali Koç, Eljif'in menajeriyle dün bir araya gelirken bu görüşmede Comolli yer almadı.

Fenerbahçe'de sezon başından beri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Galatasaray derbisinde gol atan 19 yaşındaki Eljif Elmas için Fiorentina, Lazio, İnter'den sonra Tottenham da devrede.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Eljif Elmas'ın İtalyan menajeriyle bir araya geldi. Eljif'in menajeri İnter'in bu transfer karşılığında oyuncu takası ve para teklifinde bulunacağını belirtti. Ayrıca İtalyan menajer Totenham'ın da Makedon oyuncuyu istediğini Ali Koç'a iletti.





Perşembe günü yeniden bir araya gelecekler

Ali Koç'la Eljif'in menajeri Perşembe günü yeniden bir araya gelecekler. Fenerbhaçe, Eljif için kapyı 20 milyon euro'dan açıyor.





Comolli'nin üstünü çizdi

Bu görüşmede dikkat çeken detay ise Comolli'nin olmamasıydı. Yani Ali Koç, trnasferlerde başarısız olan Comolli'nin üstünü çizdi.