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Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı

Osman Pamukoğlu partisi HEPAR'ı kapattı

HEPAR yaptığı olağanüstü kurultayla faaliyetlerine son verdi.

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu HEPAR siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

"10 Yıl hayatta kalmayı başardık''

Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır...

21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize... Merkez Yürütme Kurulu" ifadelerine yer verildi.

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