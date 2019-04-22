Yeni işi ile çok konuşulacak Survivor Eser West yıllar sonra ortaya çıktı
Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programının popüler damat adayı Eser West, Survivor'a katıldıktan yıllar sonra takipçilerine yeni projesini duyurdu.
Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği ve final yapmasının ardından kurgu olduğu ortaya çıkan Kısmetse Olur programının sevilen damat adayı Eser West, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. 2017 yılında Survivor'a katılan ve daha ilk bölümlerde dayanamadığı gerekçesiyle yarışmadan ayrılan Eser West, Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.
Instagram hesabını sık kullanmayan Eser West, önceki akşam hikaye kısmından paylaştığı mesaj ile dizi projesini duyurdu. Ramazan ayı için Orta Doğu ülkelerinde gösterime girecek bir projeye dahil olduğunu açıklayan Eser West, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan'da Orta Doğu ülkelerinde bomba gibi yayına girecek olan yeni projemizde gururla Türkiye'yi temsil ediyoruz" notuyla takipçilerini heyecanlandıran West, takipçileri tarafından adeta mesaj yağmuruna tutuldu.
Kısmetse Olur yarışmasında tanıştığı Cansel Çördük ile yarışmanın bitiminde aşk yaşayan Eser West, ayrılığı duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. Son olarak Survivor 2017'ye Acun Ilıcalı'nın ricası üzerine katılan Eser West, Serhat Akın'la tartışmalarıyla tepki çekmiş ve yarışmadan ayrılmak istediğini dile getirmişti.