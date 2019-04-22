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Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek

İhlas Haber Ajansı
Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir toplantı yapacak.

Fenerbahçe’de dün alınan 1-0’lık Alanyaspor yenilgisi sonrası hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Yanal’ın geleceği bu toplantıda belli olacak
Toplantıda takımın durumuyla alakalı konuların konuşulacağı iddia edilirken, Yanal’ın geleceği bu toplantı sonrasında belli olacak. Başkan Koç toplantı sonrasında Fenerbahçe antrenmanını da takip edecek. 

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