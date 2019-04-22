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Kılıçdaroğlu'na saldırı! BBP Lideri Mustafa Destici ateş püskürdü

Kılıçdaroğlu'na saldırı! BBP Lideri Mustafa Destici ateş püskürdü

BBP Lideri Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'na cenazede yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez, hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz" diye konuştu.

"Cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Ağrı'ya giden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a ziyarette bulundu. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Destici, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Çok çirkin bir hadise meydana geldi. Bunu hiçbir şekilde hiçbir gerekçeyle bunun izahı kabul edilemez. Kendisine, CHP'ye geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunun tekrarı yaşanmaz. Bizim Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri kültüründe, bu coğrafyada cenazeye gelene karşı böyle bir tepki kabul edilemez. Hele ki şehit cenazesinde ise bunun hiçbir izahı olmaz.

"Evin ablukaya alınmış olması fecaat bir durum"

"Saldırının gerçekleştiği andan sonra gitmiş olduğu evin ablukaya alınmış olması fecaat bir durum" ifadesini kullanan Destici ayrıca, "Dolayısıyla bu hadise tüm ayrıntılarıyla soruşturulmalı ki zaten savcılık soruşturma başlattı ve burada bu planlı, kasıtlı bir şekilde yapılmışsa bu ortaya çıkarılmalı ve bunun sorumluları yargı önünde mutlaka hak ettikleri muamele ile karşı karşıya kalmalılar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ayrışmasına müsaade etmemek lazım"

Saldırıyı kınayan ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici ayrıca "Bu müessif hadiseye hepimiz tepki gösteriyoruz. Türkiye zaten buna tepki gösterdi. Bu hadise üzerinden de Türkiye'nin ayrışmasına, kamplaşmasına da müsaade etmemek lazım. Biz birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bizim için öncelik birliğimiz, kardeşliğimiz. Dolayısıyla da bunu bozmak isteyen provokatörler olabilecektir. Bunu bekleyen gözler var. Onun için buna fırsat vermemek lazım" dedi.

"Hep birlikte büyük bir Türkiye'yiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan ise BBP'nin ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemlerde üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti.

Ülkenin bekasının söz konusu olduğu dönemde siyasi parti gözetmeksizin bütün siyasi partilerin bir araya gelebileceğini gösterdiklerini aktaran Sayan, "Türkiye'nin yerli ve milli insanlarının Türkiye'ye sahip çıkacaklarını unutmasınlar. Hep birlikte büyük bir Türkiye'yiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bayrağımızı indirtmesin" dedi.

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