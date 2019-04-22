Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin

Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli taraftarlar isyan ederken teknik direktör Ersun Yanal'ı topa tuttular.

Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin - Sayfa 1

Fenerbahçe, Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken sarı-lacivertli taraftarlar faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a keserken tecrübeli hocanın geleceği merak konusu oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle sosyal medyada Ersun Yanal'a olan öfkesini dile getirdi. 

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Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin - Sayfa 2

Birçok taraftar Yanal'ı istifaya davet ederken 'Ersun Yanal', Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. İşte Ersun Yanal'la ilgili yazılan yorumlardan bazıları: "Ersun Yanal futbol oynamamak için iyi kadro çıkarmış..."

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Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin - Sayfa 3

"Ersun Yanal bu Tolgay Arslan'ı izlemek zorunda mıyız?"

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Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin - Sayfa 4

"Ersun Yanal kadroyu kurmayacaksa istifa eder herkes yolunu bakar."

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