Ersun Yanal istenmeyen adam ilan edildi: Sergen'e baksın hocalık öğrensin
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli taraftarlar isyan ederken teknik direktör Ersun Yanal'ı topa tuttular.
Fenerbahçe, Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken sarı-lacivertli taraftarlar faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a keserken tecrübeli hocanın geleceği merak konusu oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar özellikle sosyal medyada Ersun Yanal'a olan öfkesini dile getirdi.
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Birçok taraftar Yanal'ı istifaya davet ederken 'Ersun Yanal', Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. İşte Ersun Yanal'la ilgili yazılan yorumlardan bazıları: "Ersun Yanal futbol oynamamak için iyi kadro çıkarmış..."
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"Ersun Yanal bu Tolgay Arslan'ı izlemek zorunda mıyız?"
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"Ersun Yanal kadroyu kurmayacaksa istifa eder herkes yolunu bakar."
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