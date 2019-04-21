Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı

Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen, Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği kazada hafif şekilde yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Sayfa 1

Bordo-mavililerin önceki gün Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmesinin ardından verilen izinde arkadaşları ile birlikte Ordu’ya gelen Hüseyin Türkmen’in içinde bulunduğu otomobil Ünye Çaybaşı Sapağı mevkisinde kavşakta kaza yaptı.

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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Sayfa 2

Hüseyin Türkmen'in içinde bulunduğu araç ana yolda seyir ederken, beyaz renkli lüks bir otomobil kavşaktan kontrolsüz çıkınca kaza meydana geldi.

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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Sayfa 3

Kaza sırasında araçta ilk gelen bilgilere göre bordo-mavili futbolcuyla birlikte, nişanlısı ve kız kardeşinin bulunduğu belirtildi. Hüseyin ve nişanlısının hafif şekilde yaralandığı, kız kardeşinin de burnunun kırıldığı belirtildi.

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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Sayfa 4

Hüseyin ve yakınlarının ilçedeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındığı ifade edilirken, bordo-mavili futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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